Haberler.com Ankara Temsilcisi Güzel Aktardı: Sosyal medya ve VPN için yeni düzenleme olabilir

TBMM’de son dönemin en önemli başlıklarından biri sosyal medya ve internet düzenlemeleri oldu. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, özellikle Kahramanmaraş saldırısı sonrası VPN kullanımına yönelik kısıtlama önerilerinin yeniden tartışılabileceğini ifade etti.

“SOSYAL MEDYA YASASI GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜ”

Şerife Güzel, Meclis’te uzun süredir sosyal medya düzenlemelerine ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, “Meclis’te 2-3 hafta süren sosyal medya yasası ile ilgili görüşmeler oldu” dedi. Bu süreçte farklı önerilerin masaya yatırıldığını ifade etti.

“VPN KISITLAMASI GÜNDEME GELDİ”

Kahramanmaraş’taki saldırının ardından dikkat çeken bir önerinin gündeme geldiğini belirten Güzel, “Kahramanmaraş saldırısının ardından VPN kısıtlaması ile ilgili AK Parti’nin önerisi oldu” ifadelerini kullandı. Bu öneri, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

“YENİ DÜZENLEME TEKRAR GÜNDEMDE OLABİLİR”

Önümüzdeki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güzel, “Önümüzdeki günlerde VPN ile ilgili bir düzenleme tekrar gündeme gelebilir” diyerek yeni bir yasal adımın sinyalini verdi. Bu gelişmenin, dijital kullanım alışkanlıklarını doğrudan etkileyebileceği yorumları yapılıyor.