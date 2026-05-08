Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel: İmralı’ya statü verilmesini konuşmak için henüz çok erken

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. Ankara ve TBMM gündemini değerlendiren Güzel, Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı statü çıkışının önemli olduğunu ancak AK Parti kurmaylarının bu konunun yasaya girmesinin mümkün olmadığını ifade ettiğini söyledi.

“BAHÇELİ’NİN ÇIKIŞI ÖNEMLİ”

Şerife Güzel, Bahçeli’nin açıklamalarının siyasi açıdan dikkat çekici olduğunu belirterek, “Bahçeli’nin Öcalan için statü çıkışı önemli, DEM Parti ve İmralı’nın talebi bu yöndeydi” dedi. Bu çıkışın Ankara kulislerinde geniş yankı uyandırdığını ifade etti.

“AK PARTİ KURMAYLARI MESAFELİ”

AK Parti cephesinin konuya yaklaşımına ilişkin bilgi veren Güzel, “AK Parti kurmayları, Öcalan için statünün yasaya girmesinin mümkün olmadığını ifade ediyor” dedi. Ayrıca, “İmralı’ya statü verilmesi konusunun konuşulması için henüz çok erken” sözleriyle mevcut yaklaşımı aktardı.

“VERGİ VE BORÇ DÜZENLEMELERİ GÜNDEMDE”

TBMM’de ekonomik başlıkların da öne çıktığını belirten Güzel, “Muhalefet vergi avantajlarının sınırlı tutulmasını eleştirdi” ifadelerini kullandı. Kamu borçlarına ilişkin ise, “Kamu borçlarında taksit süresi 72 aya çıktı, ödeme kolaylığı sağlandı fakat faizde bir değişiklik yok” dedi.

“CHP KULİSLERİ DE HAREKETLİ”

CHP gündemine dair de değerlendirmelerde bulunan Güzel, “CHP’de butlan kararının çıkmayacağı yönündeki eğilim biraz daha arttı” dedi. Ayrıca siyasi kulislerde konuşulan bir başka gelişmeyi aktararak, “Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılacağı kesinleşti” ifadelerini kullandı.