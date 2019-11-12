Son Dakika Haberleri: Haberlerde "terörist" benzetmesine hukuki süreç
Son Dakika Ekonomi Haberlerde 'terörist' benzetmesine hukuki süreç - Son Dakika Ekonomi

Haberlerde "terörist" benzetmesine hukuki süreç

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Albayrak'ın yaptığı bir konuşmada "ekonomi kötü" diyen ekonomistlere "terörist" benzetmesi yaptığı haberleri hakkında hukuki süreç başlattı.

Haberlerde

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Albayrak'ın yaptığı bir konuşmada "ekonomi kötü" diyen ekonomistlere "terörist" benzetmesi yaptığı haberleri hakkında hukuki süreç başlattı.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak ile ilgili olarak bazı internet sitelerinde "Albayrak 'Ekonomi kötü' diyen ekonomistlere terörist benzetmesinde bulundu" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


"Gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan bu haberlerde Sayın Bakanımızın konuşmasında ağzından dahi çıkmayan terörist ifadesi kasıtlı olarak kullanılmış, Sayın Bakanımıza karşı kamuoyunun tepkisi hatta kin ve nefreti amaçlanmıştır" denilen bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Sayın Bakanımız ...ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonları esnasında algı oluşturmaya çalışanların birbirinden farksız olduğunu vurgulamıştır. Konuşma bu kadar açık, net ve tüm kanallarda erişilebilirken, söylenmeyen ifadeler üzerinden yapılan haberler gazetecilik değildir."


Bakanlık açıklamasında bu haberleri yapan ve "iftiraları" gündemde tutan kişilere karşı hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.


Geçen hafta Ordu'da bir konuşma yapan Bakan Albayrak'ın konuşmasının ardından bazı medya kuruluşlarında Albayrak'ın ekonomistleri teröriste benzettiği haberleri yer almıştı.


Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında Albayrak'ın Ordu'daki konuşmasında şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "İsminin başında ekonomist, profesör vs. yazan ama bu ülkeye zarar vermeye çalışan, hangi tabloları çizerek milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok."


DW/ SSB, BK


(c)

Berat Albayrak, Ekonomi, Ordu, Ekonomi

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:32 
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