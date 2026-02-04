Habib-i Neccar Camii'nin Yeniden Açılışı - Son Dakika
Habib-i Neccar Camii'nin Yeniden Açılışı

04.02.2026 18:26
VGM, Hatay'daki tarihi camiyi uluslararası medya temsilcilerine tanıttı. Yeniden ihya edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM), asrın felaketinde hasar gören ancak titiz ihya çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan Hatay'daki tarihi Habib-i Neccar Camisinin kapıları uluslararası medya temsilcilerine açıldı.

VGM'nin NSosyal hesabındaki paylaşıma göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü tarafından program düzenlendi.

Program kapsamında, 11 ülkeden 32 uluslararası basın mensubu Hatay'daki tarihi Habib-i Neccar Camisinde ağırlandı.

Genel Müdürlüğün ihya çalışmalarının ardından ayağa kaldırılan vakıf eseri camide gelinen aşama, öncesi ve sonrasıyla birlikte uluslararası kamuoyuna aktarıldı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Medya, Hatay, Son Dakika

