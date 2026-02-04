Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM), asrın felaketinde hasar gören ancak titiz ihya çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan Hatay'daki tarihi Habib-i Neccar Camisinin kapıları uluslararası medya temsilcilerine açıldı.
VGM'nin NSosyal hesabındaki paylaşıma göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü tarafından program düzenlendi.
Program kapsamında, 11 ülkeden 32 uluslararası basın mensubu Hatay'daki tarihi Habib-i Neccar Camisinde ağırlandı.
Genel Müdürlüğün ihya çalışmalarının ardından ayağa kaldırılan vakıf eseri camide gelinen aşama, öncesi ve sonrasıyla birlikte uluslararası kamuoyuna aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Habib-i Neccar Camii'nin Yeniden Açılışı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?