Son Dakika Haberleri: Hac ön kayıtları 13 Aralık'a kadar sürecek
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Hac ön kayıtları 13 Aralık'a kadar sürecek

7 saat önce

Kavak Müftüsü Nuh Arslan, 11 Kasım'da başlayan hac ön kayıtlarının 13 Aralık'ta sona ereceğini bildirdi.

Hac ön kayıtları 13 Aralık'a kadar sürecek, System.String[]

Kavak Müftüsü Nuh Arslan, 11 Kasım'da başlayan hac ön kayıtlarının 13 Aralık'ta sona ereceğini bildirdi.

Arslan, yaptığı açıklamada, 2020 yılı için ilk defa hac kaydı yaptırmak isteyenlerin kayıt ücret dekontu ve kimlik fotokopisiyle internetten veya müftülüklere başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Eski başvurusu olanların kaydının otomatik olarak yenileneceğini belirten Arslan, "Hac ön kayıtlarının 13 Aralık'a kadar yaptırmasını gerekiyor. 2020 hac kurası ise 9 Ocak Perşembe günü çekilecek." dedi.

Aralık, Kavak, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:30 Kaynak: AA
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