Hacı Abdullah Halife Giresun'da anıldı

Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Valiliği sırasında hocalığını yapan Hacı Abdullah Halife, Tekke köyünde anıldı.



Yağlıdere Kaymakamı Burak Baykut Öz, Yağlıdere ilçesine bağlı Tekke köyünde düzenlenen anma programında, Hacı Abdullah Halife'nin Yavuz Sultan Selim'in hocalığını yapan büyük bir alperen olduğunu söyledi.

Hacı Abdullah Halife'nin yaşadığı Yağlıdere vadisinde ilim irfan kültürünün yayılmasına vesile olduğunu belirten Öz, Karadeniz'de Türk İslam medeniyetinin şekillenmesinde öncülük eden büyük bir Allah dostu olduğunu kaydetti.

Program, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından ilahi ve semazen gösterisiyle sona erdi.

Programın ardından Hacı Abdullah Halife'nin Tekke köyündeki tekke ve camisi ile Tuğlacık Mahallesi'nde bulunan türbesi ziyaret edildi.



Vatandaşlar, Hacı Abdullah Halife'nin asasını bir kayaya vurarak su çıkardığı rivayet edilen su kaynağına da ilgi gösterdi.



Programa Giresun Vali Yardımcısı Metin Maytalman, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Üçtepe Belediye Başkanı Hacı Kasım Akıllı, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.