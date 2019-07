Hacı adayları kasaba halkı ile etli pilav yemeğinde bir araya gelerek helallik aldıHacı adayları evlerinden yakın akrabaları ile sancak eşliğinde Cumhuriyet Meydan'ına geldiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Belediyesi hacı adaylarına yönelik bir program düzenledi. Etkinlik kapsamında hacı adayları, kasaba halkı ile etli pilav yemeğinde bir araya gelerek helallik aldı.Taşoluk Belediyesi'nden kısa zaman sonra hacı vazifesine yerine getirmek için kutsal topraklara doğru yolla çıkacak hacı adayları için bir etkinlik düzenledi. '1'inci Geleneksel Hacı Pilavı' adı altında gerçekleştirilen program kapsamında hacı adayları evlerinden yakın akrabaları ile sancak eşliğinde Cumhuriyet Meydan'ına geldi. Burada sabah saatlerinde itibaren hazırlanmaya başlayan pilav ve et yemeği hacı adaylarına ve kasaba halkına ikram edildi. Daha sonra İl Müftüsü Şükrü Kabukçu dua ederek hacı adaylarına tavsiyelerde bulundu. Program sırasında belde imamları da Mevlid-i Şerif okuyarak ilahiler söyledi. Öte yandan beldede daha önceden her hacı adayı bireysel olarak organizasyonda yaparken ilki gerçekleştirilen toplu etkinlik geleneksel hale getirilecek.GÜZEL BİR ETKİNLİK OLDUTaşoluk Belediye Başkanı Hüseyin Çalış , gerçekleştirilen organizasyonla ilgili bilgiler verdi. Başkan Çalış, hacı pilavı etkinliğini geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi. Çalış konuşmasına şöyle devam etti;"Şimdi bu yıla kadar hacı adayları davetlerini ayrı ayrı yapıyorlardı. Bu yıl biz belediye olarak beraber yapmayı teklif ettik. Bu sene beraber toplu bir davet yaptık. Güzel bir etkinlik oldu. Bundan sonraki yıllarda da bütün hacı adayları hep beraber tek davet yapacağız. Güzel olduğunu düşünüyoruz."ALLAH KOLAYLIK VERSİNAfyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu da, güzel bir organizasyon olduğunu ifade ederek şöyle devam etti;"Örfümüze öyle güzel yerleşmiş ki, hacca giden kardeşlerimizin hem tebrik etmek hem de onlarla beraber topluca helalleşmek adına birliği ve dirliği temin etmek adına hac yemeği hac cemiyeti dediğimiz bu güzellik bu güzel topraklara ve bu güzel insanlara ait olan hasretlerdendir. Ben bu vesileyle sözlerimin başında yola çıkacak olan kardeşlerimize ve bütün hüccaca rabbim kolaylıklar ihsan eylesin diyorum. Çıktıkları yolculukta her türlü kazadan beladan her türlü hastalıktan ve zorluktan her türlü fitneden rabbim hem bu kardeşlerimizi hem de bütün hüccacı her tülü zorluklardan muhafaza eylesin."11 YIL SONRA HAC VAZİFESİ İÇİN YOLA ÇIKIYORHacı adayı Murat Kale ise, İslam'ın 5 şartından 1 tanesini yerine getirmek için yola çıkacaklarını ifade ederek; "Yıllar önce yazıldık. 11 yıl bekledik 11 yılın sonunda Allah'ın davetlisi olarak kurada şansımıza çıktık. Nasip olursa bu yola kendimizi koyduk. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Çocuklarımızla kasaba halkımızla helalleştik. Nasip olursa ayın 13'ünde kutsal topraklara gitmeye niyet ettik. Allah herkese nasip etsin" dedi.Hacı adayı Ramazan Bakar, tüm Taşoluklulardan helali isteyerek, hac vazifesini yerine getirmek için yolla çıkacaklarını kaydetti.Hacı adayı Arif Konar, 2016 yılında hacca gitmek için kayıt olduğunu belirterek; "Bize 2 yıl içerisinde çıktı. Alla razı olsun. Devletimize milletimize herkese hayırlı olsun. Şuanda çok mutluluk hissediyorum" dedi.ALLAH GÜZELLİKLER NASİP ETSİNAllah aşkıyla umreye gittiğini belirten Nazire Konar da; "Allah aşkıyla umreye gittim. Orada çok yandım tutuştum. 1 yıl sonrası Allah bizi yine tekrar çağırdı. Allah herkese tüm Müslüman kullarına yardım etsin çağırsın. Allah bu dünyamızda da güzellik versin, öbür dünyamızda da güzellikler versin" diye konuştu.Hacı adayı Keziban Bakar, Allah'ın herkese hacca gitmeyi nasip etmesini isteyerek şunları söyledi;"Allah'ım herkese nasip etsin. Bizlere oralara gidip dönmeyi nasip etsin. Evimize çocuklarımıza kavuşmayı nasip etsin. Çok mutluyuz."9 yıldır hacca gitmeyi beklediğini ifade eden Gülşen Zorlu'da, çok mutlu olduğunu kaydetti.