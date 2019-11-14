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Hacıoğlunda çalışmalar devam ediyor

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi'nde başlatılan yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Hacıoğlunda çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi'nde başlatılan yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.


Caddede yağmursuyu hattının yanı sıra içmesuyu çalışmalarının da başladığını vurgulayan Başkan Yüce, "Hacıoğlu Caddesi olarak da bilinen ve bölgede yaşayan vatandaşlarımız için büyük önem taşıyan bu caddemiz inşallah sağlam bir altyapıya ve estetik bir üstyapıya kavuşacak" dedi.


Caddede çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamak için Büyükşehir ve SASKİ ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Başkan Yüce, "Caddede yağmursuyu altyapısıyla yağışlı havalarda yaşanan sıkıntıları tamamen ortadan kaldıracağız. Ayrıca depremde büyük hasar gören, eski ve küçük çaplı olmaları nedeniyle yetersiz kalan içmesuyu altyapısı ile tüm abone bağlantılarını yeniliyoruz. SASKİ ekiplerimiz bin metre uzunluğunda yeni bir hat inşa ediyor. Altyapıdaki çalışmalarımızın hemen ardından kaldırım ve aydınlatma işlemlerini tamamlayacak, asfaltla birlikte Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi'ni estetik bir görünüme kavuşturmuş olacağız. Sağlam altyapı inşa ederek kent estetiğine katkı sunan çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:11 Kaynak: İHA
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