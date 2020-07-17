Hackerlar maratonda yarışacak - Son Dakika

Hackerlar maratonda yarışacak

İstanbul Aydın Üniversitesi ve SODER Bilgi Sistemleri'nin düzenlediği HackAydın Siber Güvenlik Maratonu (Hackhaton) 25-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi ve SODER Bilgi Sistemleri'nin düzenlediği HackAydın Siber Güvenlik Maratonu (Hackhaton) 25-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

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İstanbul Aydın Üniversitesi, (İAÜ) geçtiğimiz günlerde belli başlı Twitter hesaplarının hack'lenmesinden sonra bir kez daha gündeme gelen "siber güvenlik" konusunda önemli bir adım atıyor. İAÜ BrightLab Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve SODER Bilgi Sistemleri başta olmak üzere sektörün önde gelen savunma sanayii ve siber güvenlik firmalarının bir araya gelerek geliştirdiği 'HackAydın' Siber Güvenlik Maratonu, (Hackhaton) 25-26 Temmuz tarihleri arasında online ortamda düzenlenecek.

BİRİNCİYE 7 BİN 500 LİRA

Siber güvenlik konusunda farkındalık yaratmak, bu alandaki en büyük problemlerin başında gelen yetişmiş insan kaynağı sorununa çözüm bulmak ve özellikle COVID-19 pandemisi sürecinde oluşabilecek güvenlik açıklarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe siber güvenlik, veri madenciliği ve kriptoloji gibi konulara ilgi duyan katılımcılar, 2 ila 4 kişilik ekipler halinde katılabilecek. Kazanan ekiplere iş, staj, danışmanlık ve mentorluk gibi birçok olanağın yanı sıra, birinci takıma 7 bin 500 TL, ikinci takıma 5 bin TL ve üçüncü takıma 2 bin 500 TL'lik nakit ödül verilecek. Başarılı görülecek bireyler için, kendini geliştirecekleri bu yolculukta yardımcı olmak amacıyla eğitimler verilecek ve Hackathon'a destek veren firmalarımızda gerçekleştirilen projelerde görev almalarına olanak sağlanacak.

"AMACIMIZ GENÇLERE DOKUNMAK"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan SODER Bilgi Sistemleri Yöneticisi Ferit Ağacıklı şunları söyledi: "Pandemi süreciyle beraber uzaktan çalışmanın arttığı bu dönemde siber güvenliğin öneminin bir kez daha şiddeti artarak fark ettik. Dünyanın siber tarihinden ve son günlerde yaşanan gelişmelerden biliyoruz ki siber şiddet giderek artıyor ve artacak. Geçtiğimiz günlerde Twitter hesaplarının hack'lenmesi, dünyada özellikle teknolojiye yön veren kişilerin hesaplarının ele geçirilmesi şunu gösteriyor ki, bu konuya gerektiği kadar önem verilmediğinde kimse güvende değil. Bu alanda da ilerlemenin kilit gereksinimi, bu konuya gönül veren özel insan kaynağına ulaşmak ve bu kişileri ülkemize fayda sağlayacak şekilde desteklenmesini SODER olarak önemli olduğunu düşünüyoruz. HackAydın etkinliğini de bu nedenle gerçekleştiriyoruz. Bu maratonda kaybeden olmayacak. Çünkü amacımız, dereceleri ne olursa olsun, siber güvenlikle ilgilenen gençlerimize dokunabilmek."

SON BAŞVURU 23 TEMMUZ

İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliği, Intelprobe ve Pavotek firmalarının sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinliğe son başvuru, 23 Temmuz tarihine kadar www.soderctf.com adresinden gerçekleştirilebilecek.


İstanbul Aydın Üniversitesi, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hackerlar maratonda yarışacak - Son Dakika
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