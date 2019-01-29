Son Dakika Haberleri: Hadi Magazin'i Özge Ulusoy Sunacak

Hadi Magazin'i Özge Ulusoy Sunacak

1 saat önce

Türkiye'nin fenomen bilgi yarışmalarından Hadi, yoğun ilgi sonucu 'Hadi Magazin'i kalıcı hale getiriyor.

Hadi Magazin'i Özge Ulusoy Sunacak, System.String[]
Türkiye'nin fenomen bilgi yarışmalarından Hadi, yoğun ilgi sonucu 'Hadi Magazin'i kalıcı hale getiriyor. Ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy'un sunumuyla yayınlanacak Hadi Magazin her hafta birbirinden ilginç sorularıyla hem eğlendirecek hem de kazandıracak.

Türkiye'nin fenomen bilgi yarışmalarından Hadi, yeni sürprizle Hadicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Hadicilerin büyük bir oy çoğunluğu ile yapılmasını istediği Hadi Magazin konsepti haftada iki gün olarak hayata geçiyor. Yapılan bilgilendirmede; ilk kez 3 Ocak'ta düzenlenen ve büyük beğeni toplayarak kalıcı hale gelen Hadi Magazin, ünlü model ve sunucu Özge Özge Ulusoy'un sunumuyla devam edecek. Hadiciler, tecrübesiyle ekrana renk katan Ulusoy'un sorduğu sorulara doğru yanıt vererek büyük ödülü almaya çalışacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

Magazin
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