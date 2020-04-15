Hadim Belediye Başkanı Hadimioğlu, esnaflara maske dağıttı - Son Dakika

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı.

Maske dağıtımı sırasında vatandaşlara "zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın" uyarısında bulunan Hadimioğlu, belediye olarak bakanlıkların ve bilim kurulunun önerilerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Hadimioğlu, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, "Bu zor günlerde tüm gücümüzle esnaf ve vatandaşımızın yanında ve destekçisi olacağız. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Devlet ve millet olarak el ele vereceğiz, bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız." dedi.