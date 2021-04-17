Hadise, Reza Zarrab iddiasına yanıt verdi!

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açmış ve Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. O kadınlardan birinin de şarkıcı Hadise olduğu öne sürülmüştü.

Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiayı sert bir dille yalanladı.

"BUNUN HESABINI SORACAĞIM"

Ünlü şarkıcı, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez! Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" açıklamasında bulundu.

İŞTE HADİSE'NİN AÇIKLAMASI...

Kaan Yıldırım da, sevgilisinin yaptığı açıklamayı Instagram hesabından yayınlayarak sevgilisine destek oldu.

Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu ve kızı Alara'nın babası Reza Zarrab'a, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.

Gündeş'in boşanma dilekçesinde yer alan 'başka kadınlarla ilişkisi var' ifadesinin ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. O kadınlardan birinin de şarkıcı Hadise olduğu ve ünlü şarkıcının 3 yıl önce Miami'de Zarrab ile buluştuğu öne sürülmüştü.

İDDİALAR NEYDİ?

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Ebru Gündeş ile "O Ses Türkiye" yarışmasında bir dönem jüri koltuğuna oturan, programda ve ev ortamında da sürekli bir arada olan Hadise'nin Zarrab ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre Hadise ile Reza Zarrab, Amerika'da birçok kez bir araya geldi.

Hadise, Amerika'dan dönerken dünyaca ünlü markalardan kıyafetlerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu kıyafetlerin şarkıcıya Reza Zarrab tarafından hediye edildiği konuşulanlar arasında. Hadise'nin "Küçük Bir Yol" şarkısının klibinde giydiği, Zarrab'ın da hediye ettiği söylenen Valentino marka elbisenin 146 bin TL olduğu ortaya çıktı. Zarrab'ın Hadise'ye pırlanta hediyeler aldığı da kulislerde konuşulanlar arasında.

Reza Zarrab ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine Ebru Gündeş'in Hadise ile dostluğuna son verdiği öğrenildi. En son "O Ses Türkiye"de Hadise ile birlikte yılbaşı gecesi jüri koltuğuna oturan Gündeş'in olayı öğrendikten sonra yarışmada jüri koltuğunda oturup oturmayacağı merak konusu oldu.