Hadrianoupolis Antik Kent'inde 1800 yıllık adak levhası bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hadrianoupolis Antik Kent'inde 1800 yıllık adak levhası bulundu - Son Dakika

Hadrianoupolis Antik Kent'inde 1800 yıllık adak levhası bulundu

6 saat önce

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan ve Hristiyanlık alemi için büyük öneme sahip olan figürlerin yer aldığı kilisenin bulunduğu alanda sürdürülen çalışmalarda 1800 yıl öncesine ait bir adak levhası bulundu.

Hadrianoupolis Antik Kent'inde 1800 yıllık adak levhası bulundu, System.String[]

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan ve Hristiyanlık alemi için büyük öneme sahip olan figürlerin yer aldığı kilisenin bulunduğu alanda sürdürülen çalışmalarda 1800 yıl öncesine ait bir adak levhası bulundu.

Eskipazar Budaklar köyünde M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis Antik Kenti'nde geçen yıl başlatılan 45 günlük kazı çalışmaları sırasında, Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, 1500 yıllık yapı bulundu. Yapıda bir boğa figürü, bir aslan figürü ile iki tane tavus kuşunun olduğu mozaiklere rastlanıldı. Mozaikler üzerindeki boğa Lucas'ı, aslan ise Marcos'u temsil ederken, kilisenin Hristiyanlık dünyasında çok büyük öneme sahip olan Marcos ve Lucas'a ithafen yapıldığı anlaşıldı.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ersin Çelikbaş, 30 kişilik ekip ile verilen aranın ardından çalışmalara yeniden başladı. 1500 yıllık kilisede devam eden çalışmalarda cam atölyesi ve nekropolde yer alan kaya mezarında da 1800 yıl öncesine ait 3 adet Roma sikkesi, kemik toka, kemik çuvaldız ve unguentarium bulundu. Son olarak ise kazı alanında 1800 yıl öncesine ait bir adak levhası bulundu. Adak levhasının yukarıdan akan toprakla kilisenin bulunduğu alana geldiği düşünüldü. Bulunan eserler Hadrianapolis antik kenti içerisinde yer alan arkeoloji labarotuvarında incelemeye alındı.

Ersin Çelikbaş, 1800 yıllık adak levhasıyla ilgili olarak, "Levhaya yöresel bir kıyafet giydiği anlaşılan, sağ elinde buğday başakları tutan ve belinde yılanlı bir kemer takmış olan kabartma bir kadın figürü işlenmiştir. Üzerindeki yazıtta Glakos'un oğlu Herakledes bunu sundu yazmaktadır. Dolayısıyla Hadrianoupolis'te bir kutsal alana ve külte sahip olduğu anlaşılmaktadır. Figür elinde buğday başağı tutmasından dolayı Demeter olmalıdır. Demeter bilindiği üzere bereket tanrıçasıdır. Hadrianoupolis'te Roma döneminde bağcılık faaliyetlerinin yoğun olması nedeniyle Demeter'in çok saygı görmüş olması gerekmektedir. Dolayısıyla adak levhası Hadrianoupolis'te Roma Dönemine ait Demeter Kültü'nün ve Kutsal alanının varlığını işaret eden bir buluntu olması nedeniyle önem arz etmektedir" dedi.


Eskipazar, Karabük, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:20 Kaynak: DHA
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