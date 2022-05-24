Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

24.05.2022 21:36
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Şuayip S.'nin kullandığı 55 AHC 616 plakalı hafif ticari araç ile Ayşe G. idaresindeki 55 AHT 094 otomobil ile Çetinkaya mevkisinde çarpıştı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda yolcu olarak bulunan Şerife S.(58) ve Ayşe A. (57) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Otomobil, Tragger, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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