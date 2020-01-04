Hafif ticari araç karlı yolda şarampole devrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hafif ticari araç karlı yolda şarampole devrildi - Son Dakika

Hafif ticari araç karlı yolda şarampole devrildi

6 saat önce

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi.

Hafif ticari araç karlı yolda şarampole devrildi, System.String[]

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Araçta bulunan 5 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Çukuryurt köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Erzurum istikametine giden Musa Mutlu yönetimindeki 42 EF 947 plakalı hafif ticari araç, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde  sürücü Mutlu ile araçtaki 4 kişinin kazadan yara almadıkları belirlendi.


İmranlı, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:54 Kaynak: DHA
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