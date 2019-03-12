Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç, Otomobille Çarpıştı: 5 Yaralı

Hafif Ticari Araç, Otomobille Çarpıştı: 5 Yaralı

39 dakika önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın, kavşakta otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Hafif Ticari Araç, Otomobille Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
KONYA'nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın, kavşakta otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. 

Kaza, bugün saat 15.30 sıraların Cahı Mahallesi Cahı Caddesi otogar kavşağında meydana geldi. Ali Yelli'nin kullandığı 33 L 3189 plakalı hafif ticari araç, Harun Ulucan idaresindeki  42 V 2762 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:13 Kaynak: DHA

Ereğli, Konya, Güncel
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