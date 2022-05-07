Hafif ticari araç ve karşı yönden gelen minibüs çarpıştı! Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hafif ticari araç ve karşı yönden gelen minibüs çarpıştı! Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

07.05.2022 22:58

Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Ilgaz ilçesi D100 karayolu Çörekler köyü mevkiinde Salih G. (71) idaresindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen K.T. (42) yönetimindeki minibüs çarpıştı.

3 ÖLÜ, 12 YARALI

Kazada, Salih G. ile aynı araçta bulunan Nariman G. Olay yerinde, M.G. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar Ilgaz Devlet Hastanesi ve Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili minibüs sürücüsü K.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
Son dakika haberi: Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
Son dakika haberi: Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
Son dakika haberi: Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
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Çankırı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Çankırı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Çalıntı oto kurtarma aracıyla minibüs hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı Çalıntı oto kurtarma aracıyla minibüs hırsızlığının 2 şüphelisi yakalandı

Çankırı, Minibüs, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari araç ve karşı yönden gelen minibüs çarpıştı! Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari araç ve karşı yönden gelen minibüs çarpıştı! Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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