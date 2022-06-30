Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli böyle havalandı - Son Dakika
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Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli böyle havalandı

30.06.2022 00:58
Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli böyle havalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Armağan Sokak'tan çıkan Musa Doğan (47) yönetimindeki 16 AEU 058 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Eren Yiğitoğlu (21) idaresindeki 16 ANG 084 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan motosikletin sürücüsü yere düştü. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

YORUMLAR
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Ana yola inen inekler araç sürücülerine zor anlar yaşattı Ana yola inen inekler araç sürücülerine zor anlar yaşattı Son dakika... Araç çarpan motosikletin sürücüsünün savrulduğu kaza kamerada Son dakika... Araç çarpan motosikletin sürücüsünün savrulduğu kaza kamerada
Kaynak: İHA

Tragger, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli böyle havalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli böyle havalandı - Son Dakika
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