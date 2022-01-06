Hafif ticari aracına iple bağladığı atı peşinden koşturdu; o anlar kamerada - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde bir sürücü, hafif ticari aracına iple bağladığı atı peşinden koşturdu. O anlar çevredekilerce görüntülenirken, aracın sürücüsü E.Ş. gözaltına alındı.

Olay, gündüz saatlerinde Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. E.Ş. isimli sürücü, 35 ACY 346 plakalı hafif ticari aracının arkasına iple bağladığı atı peşinden koşturdu. O anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis, hafif ticari aracın sürücüsü E.Ş.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli E.Ş. hakkında savcılık talimatıyla 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.Öte yandan sahibinden alınarak el konulan at, kontrolleri yapılmak üzere belediye ekiplerine teslim edildi.