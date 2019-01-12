Son Dakika Haberleri: Hafif ve Güçlü: Dell Xps 13

Hafif ve Güçlü: Dell Xps 13

1 saat önce

#CES #CES2019 #DELLABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2019'da bilgisayar firmaları da yeni ürünlerini tanıttı.

#CES #CES2019 #DELL

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2019'da bilgisayar firmaları da yeni ürünlerini tanıttı. Bunlardan biri olan DELL, yeni XPS 13 modelini fuar bünyesinde kurduğu özel alanında sergiledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:38 Kaynak: Youtube

Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas, Dünya, Ekonomi
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