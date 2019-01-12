Hafif ve Güçlü: Dell Xps 13
1 saat önce
#CES #CES2019 #DELLABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2019'da bilgisayar firmaları da yeni ürünlerini tanıttı.
#CES #CES2019 #DELL ABD
'nin Las Vegas
şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2019'da bilgisayar firmaları da yeni ürünlerini tanıttı. Bunlardan biri olan DELL, yeni XPS 13 modelini fuar bünyesinde kurduğu özel alanında sergiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:38 Kaynak: Youtube
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