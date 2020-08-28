Hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki çift öldü, kızları ağır yaralı (2) - Son Dakika

HAFRİYAT KAMYONU SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Bursa'da çarptığı motosikletteki İbrahim Yılmaz (38) ile arkasındaki eşi Saniye Yılmaz'ın ölümüne (37), kızları Saliha Yılmaz'ın (9) ise ağır yaralanmasına neden olan kamyonet sürüsücüsü Abdulaziz Abakay (33) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Abakay, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan tutuklandı.

'KAZA YAPTIĞIMI BİR BAŞKA SÜRÜCÜDEN ÖĞRENDİM'

Abdulaziz Abakay mahkemede yaptığı savunmada, "Kamyonetimle seyir halindeydim. Eski stat kavşağına geldiğimde arkamdaki bir otomobil sürücüsü beni durdurdu ve bana 'sen ne yaptın motosiklettekileri ezdin' dedi. Duyduğumda şok oldum. Birine çarptığımı fark etmemiştim. Nasıl oldu bilmiyorum. Kaza yaptığımı başka bir sürücüden öğrendim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Muammer İRTEM/BURSA,