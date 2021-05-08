Hafta sonları bile ihtiyaç sahipleri için gece gündüz çalışıyorlar - Son Dakika

Hafta sonları bile ihtiyaç sahipleri için gece gündüz çalışıyorlar

08.05.2021 10:00

Hafta sonları bile ihtiyaç sahipleri için gece gündüz çalışıyorlar Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı: -"Benim artık belli bir çalışma saatim kalmadı çünkü vatandaşımın yanında olmak istiyorum" -"Destek gelirse Eskişehir'in her yerine yardım götürmek istiyoruz" Pandeminin ortaya çıkışından...

Hafta sonları bile ihtiyaç sahipleri için gece gündüz çalışıyorlar

Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı:

-"Benim artık belli bir çalışma saatim kalmadı çünkü vatandaşımın yanında olmak istiyorum"

-"Destek gelirse Eskişehir'in her yerine yardım götürmek istiyoruz"

ESKİŞEHİR - Pandeminin ortaya çıkışından itibaren sürdürdüğü yardım faaliyetlerine Ramazan ve tam kapanma dönemlerinde de devam eden Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, "Henüz ulaşamadığımız ihtiyaç sahipleri var, onlara da ulaşmak istiyoruz" dedi.

Korona virüs pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte birçok vatandaş mağdur oldu. İşini kaybeden, kirasını ödeyemeyen veya temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan birçok kişi muhtarlardan yardım taleplerinde bulunuyor. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yer alan Şeker Mahallesi'nin Muhtarı Canan Arı, ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşılayabilmek için gece gündüz çalışıyor. Geçtiğimiz sene 4 binin üzerinde aileye ulaşarak ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Muhtar Canan Arı, bu sene de gece gündüz ve hatta hafta sonları bile çalışarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını söyledi.

"Pandemi döneminde mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerinden çok fazla yardım talebi geldi"

Pandemi dönemiyle birlikte birçok vatandaşın yardıma her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu ve bu yüzden çalışmalarına hız verdiklerini belirten Şeker Mahallesi Muhtarı Arı, gelen yardımları geçmiş zamanda edindiği çevresinden topladığını aktardı. Türkiye'nin birçok yerinde daha önceden de yardım faaliyetlerinde bulunduğunu söyleyen Arı, "Uzun yıllar Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı yaptım ve bunun yanı sıra spor camiasında da bulundum. Bundan dolayı geniş bir çevre edindim. İhtiyaç sahibi de çok fazla. Türkiye'nin her yerine birçok yardım hizmeti götürdük. Bu yüzden pandemi döneminde mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerinden çok fazla istek geldi" diye konuştu.

"Geçtiğimiz dönem 4 bin aileye ulaştık"

Muhtarlıkta ikinci yılını doldurduğunu belirten Canan Arı, pandeminin başladığı tarihten bu yana yardım faaliyetlerine sürekli olarak devam ettiklerini vurguladı. Geçtiğimiz dönem birçok aileye ulaştıklarını aktaran Muhtar Arı, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Ben şu an muhtarlıkta ikinci yılımı dolduruyorum. Geçen yıl pandemi başladı başlayalı yardımlara sürekli devam ediyoruz. Hiç kesmedik. Geçtiğimiz dönem 4 bin aileye ulaştık. Bu sene de çalışmalar devam ediyor. Şu anda elimizde 50'şer, 100'er kişilik olmak üzere 9 ayrı liste var. Listeleri bitirmeye çalışıyoruz. Geçen dönemden beri her türlü yardımları ulaştırmaya çalıştık. Soğan, patates, sebzeden tutun da alışveriş kartlarına, giyimden nakit yardımlarına kadar birçok yardımda bulunduk. Ailelerin bazılarının gelirleri olmadığından kiralarını ödedik. Yani akla gelebilecek her türlü yardım faaliyetinde bulunduk. Birçok projeye başladık ve şu anda da bunlara devam ediyoruz."

Gece gündüz demeden hafta sonları bile çalışıyorlar

Geçtiğimiz hafta açıklanan ve 17 günlük sokağa çıkma yasağını kapsayan tam kapanma kararları ile birlikte yardım faaliyetlerine hız verdiklerini söyleyen Muhtar Arı, gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Bu dönem çok fazla yoğunluğumuz oldu. Pandemi dolayısıyla gelen tam kapanmayla da insanlar telaşa girdiler. Bir an önce yardım almak istiyorlar. Biz sırasıyla listeler halinde devam ediyoruz, ama tam kapanma olduğundan dolayı yetişebilmek adına hafta sonları da çalışıyoruz. Benim artık belli bir çalışma saatim kalmadı çünkü vatandaşımın yanında olmak istiyorum. Sabah 08.00'de açıyoruz muhtarlığımızı, iftarımızı yaptıktan sonra tekrar geliyoruz, 23.00'e kadar çalışmaya devam ediyoruz. Hafta içi ve hafta sonları da dahil bunlara. Bütün gün çalışıyoruz. Öyle diyelim. Tatilimiz yok. Henüz ulaşamadıklarımız var. Onlara da bir an önce ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Konteynere ihtiyacımız var"

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere muhtarlığa gelen erzak ve giysi gibi birçok eşya ile dolu kutuların odayı tamamen doldurduğunu ve bu yüzden içeride çalışmakta zorluk çektiklerinden bahseden Muhtar Canan Arı, eşyaları koyabilmek için bir konteynere ihtiyaçları olduğunu söyledi. Muhtar Canan Arı, "İçerisi hep yardım kutularıyla dolu. Gerekirse üstlerinden atlayarak geçiyorum. İçerde az alan olduğundan dışarıda hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunda da çok zorluk çekiyoruz. Yanımıza bir tane konteyner konursa benim odam da boşaltılacak. O yüzden yetkililerimize, gerekirse Eskişehir'imizin iş adamlarına sesleniyorum. Muhtarlığımıza bir tane konteyner rica ediyorum. Bir bağışta bulunulursa çok sevinirim" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz Eskişehir'in her yerine yardım götürmek"

Eskişehir'in diğer mahallerinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin de kendisini arayarak yardım istediğini söyleyen Şeker Mahallesi Muhtarı Canan Arı, "Ben şu an Şeker Mahallesi'nde hizmete devam ediyorum. İhtiyaç sahipleri de bu anlamda ikiye, üçe katlandı. Pandeminin neden olduğu işsizlikten dolayı herkes mağduriyet yaşıyor. Eğer çok fazla yardımsever vatandaştan yardım gelirse ben kendi mahallemi bitirdikten sonra diğer mahallelerdeki başvurulara da devam etmek istiyorum. Geçen dönem de başka mahallelere erzak götürdük, yardımda bulunduk. Yine çok fazla vatandaş yardımlarını muhtarlığımıza getirirse Eskişehir'in her yerine yardım götürmek istiyoruz" diye konuştu.

Hafta sonları bile ihtiyaç sahipleri için gece gündüz çalışıyorlar
Hafta sonları bile ihtiyaç sahipleri için gece gündüz çalışıyorlar
Hafta sonları bile ihtiyaç sahipleri için gece gündüz çalışıyorlar
Hafta sonları bile ihtiyaç sahipleri için gece gündüz çalışıyorlar
Hafta sonları bile ihtiyaç sahipleri için gece gündüz çalışıyorlar

Eskişehir, Türkiye, Pandemi, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hafta sonları bile ihtiyaç sahipleri için gece gündüz çalışıyorlar - Son Dakika


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