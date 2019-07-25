Son Dakika Haberleri: Haftanın No Comment videoları: Paris'te havai fişek gösterisi, sörfçülere eşlik eden yunuslar
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Haftanın No Comment videoları: Paris'te havai fişek gösterisi, sörfçülere eşlik eden yunuslar

4 dakika önce

Paris'te 14 Temmuz kutlamaları, Kaliforniya'da sörfçülere eşlik eden yunuslar, deniz sorunlu iniş yapan tek motorlu uçak, yanan Notre Dame Katedrali'nde zararın boyutu ve Neil Armstrong'un portresini tarlasına çizen İtalyan çiftçi.

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Paris'te 14 Temmuz kutlamaları, Kaliforniya'da sörfçülere eşlik eden yunuslar, deniz sorunlu iniş yapan tek motorlu uçak, yanan Notre Dame Katedrali'nde zararın boyutu ve Neil Armstrong'un portresini tarlasına çizen İtalyan çiftçi
Haftanın No Comment videoları: Paris'te havai fişek gösterisi, sörfçülere eşlik eden yunuslar
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:48 
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