HAFTANIN SON İŞ GÜNÜNDE TRAMVAYDA YOĞUNLUK - Son Dakika

İstanbul Kabataş - Bağcılar tramvay hattında haftanın son iş gününde, akşam saatlerindeki kalabalık dikkat çekti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen tramvaylarda kurallara uyulmadığı görüldü. Kabataş - Bağcılar Tramvay hattında yoğunluk dikkat çekti. Beyazıt Durağı'nda çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk ettiği görüldü.

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