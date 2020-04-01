Hafter'e ait SİHA Trablus'ta düşürüldü - Son Dakika

Hafter'e ait SİHA Trablus'ta düşürüldü
6 saat önce
Libya'da Başbakan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kuvvetleri, bugün Hafter'e ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) düşürdü.
Libya
'da Başbakan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kuvvetleri, bugün Hafter'e ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı
(SİHA) düşürdü. Trablus
açıklarında, sabah saatlerinde bölgede Hafter güçlerine bağlı olarak uçan Wing Loong II model SİHA, UMH kuvvetlerinin operasyonuyla düşürüldü. Bir süre önce Trablus hükümeti Hafter güçlerine karşı operasyon başlatmıştı. Bölgede sıcak çatışmaların yaşandığı süreçte, Hafter güçlerine ait SİHA'nın düşürüldüğü öğrenildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:37 Kaynak: DHA
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