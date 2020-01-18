Hafter'e bağlı silahlı grup beş petrol ihraç limanını kapattı - Son Dakika
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Hafter'e bağlı silahlı grup beş petrol ihraç limanını kapattı

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı bir grup, Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra petrol ihracat limanlarını kapattı.

Hafter'e bağlı silahlı grup beş petrol ihraç limanını kapattı, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı bir grup, Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra petrol ihracat limanlarını kapattı.

Libya'da petrolün çıkarılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumu, yayımladığı yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı gruba yine Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla beş ayrı petrol ihraç limanının kapatıldığını duyurdu.

Bu beş limanda, mücbir sebep ilan ettiğini paylaşan Libya Ulusal Petrol Kurumu, bu kesintinin, günlük 800 bin varil petrol üretim kaybı ve yaklaşık 55 milyon dolar zarar doğuracağını kaydetti.

- Berlin'e doğru Hafter'den petrol hamlesi

Taraflar ve uluslararası toplum, Libya krizini görüşmek üzere Berlin'de toplanmaya hazırlanırken, Halife Hafter, ülke ekonomisinin can damarı petrol sektörüne yönelik adımlar atmaya başladı.

Hafter kontrolündeki Zuveytine bölgesinde, kalabalık bir grup, dün petrol gelirlerinin başkentteki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne gittiği gerekçesiyle Zuveytine bölgesindeki petrol limanını işgal etmiş ve faaliyetleri durdurmuştu.

Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, düzenlediği basın toplantısında, Zuveytine limanının kapatılmasının tamamıyla bir halk hareketi olduğunu, bu olayın kabile meclisleri ve sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirildiğini savunmuştu.

Mismari, söz konusu eylemle bir alakalarının olmadığını öne sürmüştü.

Buna karşın, Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Libya'nın can damarının taraflar arasında tartışma konusu yapılmaması" istenmişti.

Sanallah, limanın kapalı kalması halinde, "Libya para biriminin çökeceği, cari açığın kapatılamaz hale geleceği, yabancı petrol şirketlerinin ülkeyi terk edeceği, gelecekteki üretimin altının oyulacağı, bu durumun ancak diğer petrol üretici ülkelere yarayacağı ve Libyalılara ise sadece zarar getireceği" uyarısında bulunmuştu.

Sanallah, petrol limanlarının göstericiler tarafından kapatılmasını "kendi evini ateşe vermeye" benzetmişti.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliği de petrol limanlarında üretimin durdurmasından "kaygılı" olduğunu, bu adımın Libyalıların refahı üzerinde "yıkıcı etkisi" olacağı açıklamasını yapmıştı.

- İhracatın yüzde 60'ı Petrol Hilali bölgesinden

Libya 2010'da günlük 1,6 milyon varil petrol üretirken, "Arap Baharı" adı verilen sürecin ardından yaşanan istikrarsızlık nedeniyle bu oran giderek düşmüştü.

Libya'nın doğusundaki Petrol Hilali olarak adlandırılan bölgede Zuveytine, Brega, Ras Lanuf ve Sidre petrol limanları bulunuyor. Aynı zamanda petrol kuyularının bulunduğu bölgede yapılan üretim, tüm petrol ihracatının yüzde 60'ını oluşturuyor.

Halife Hafter'e bağlı gruplar bu petrol kuyularının bulunduğu bölgeyi ellerinde tutarken, bu kuyuların yönetimi merkezi Trablus'ta bulunan bağımsız Libya Ulusal Petrol Kurumu tarafından yürütülüyor.

Halife Hafter, İhracat, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:24 Kaynak: AA
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