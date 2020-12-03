Hafter'in ABD'deki dikkat çeken serveti - Son Dakika

Hafter'in ABD'deki dikkat çeken serveti

03.12.2020 12:45
Hafter'in ABD'deki dikkat çeken serveti, System.String[]

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ülkeden kaçırdığı paralarla ABD'de aralarında at çiftliğinin de bulunduğu milyonlarca dolar değerinde mal varlığı edindiği ortaya çıktı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ülkeden kaçırdığı paralarla ABD'de aralarında at çiftliğinin de bulunduğu milyonlarca dolar değerinde mal varlığı edindiği ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya'da 1980'lerde Kaddafi'yi devirmek için yürütülen çalışmalara liderlik eden Halife Hafter, başarılı olamayınca ABD'ye kaçtı. Burada 20 yıl boyunca yaşayan Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Hafter'in ABD'de milyonlarca dolarlık mal varlığı edindiği belirlendi. BM tarafından tanınan Libya'nın meşru hükümeti Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne başkaldıran Hafter'in Libya'dan kaçırdığı paralarla ABD Virginia'da 17 mülk satın aldığı, mülklerin tamamının kendi adına kayıtlı olduğu belirtildi. Mal varlıkları arasında Great Falls'ta 2,5 milyon dolar değerinde 5 bin 600 metrekarelik bir ev, Falls Church'ta bir apartman dairesi ve bir çiftlik evi bulunan Hafter'in bu mülklerden birini alabilmek için 8 milyon dolar nakit ödeme yaptığı ifade edildi. Libya halkını sözde kurtarma mücadelesi verdiği dönem içinde Temmuz 2020'de Boyce'da 700 bin dolarlık at çiftliği satın alan Hafter'in burada yetiştirilen safkan Arap atlarını Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen uluslararası yarışlarda koşturduğu öğrenildi.

Libyalı yetkililer, çocuk, kadın demeden masum yüzlerce kişiyi öldüren Hafter'in sadece savaş suçu işlemediğini, aynı zamanda yasal olmayan yollardan mal varlığı edindiğini belirterek, bu iki suçun da hesabının sorulacağını ifade ettiler.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Hafter'in ABD'deki dikkat çeken serveti

Amerika Birleşik Devletleri, Halife Hafter, Kaddafi, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hafter'in ABD'deki dikkat çeken serveti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Gıda, petrol ve döviz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enflasyon arttı Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı
Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu Zeytin Dalı bölgesinde 1 asker şehit oldu         
13:02
Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil         
12:24
Bebeklik döneminde İspanyol gribini, 102 yaşında ise iki kere yakalandığı koronayı yendi Bebeklik döneminde İspanyol gribini, 102 yaşında ise iki kere yakalandığı koronayı yendi         
12:00
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak         
11:17
2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor 2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor         
10:59
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir         
10:34
Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı         
10:24
Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu         
09:59
Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi         
09:55
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 13:29:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hafter'in ABD'deki dikkat çeken serveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei