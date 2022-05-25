Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Öz: "Belediye başkanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz" - Son Dakika
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Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Öz: "Belediye başkanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz"

25.05.2022 14:42
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Öz: "Belediye başkanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz"

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, belediye başkanlarıyla büyük uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, belediye başkanlarıyla büyük uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Öz, Tokat'taki bir düğün salonunda gerçekleştirilen Hizmet-İş Sendikası Tokat Şube Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Tokat'ın, yaklaşık 2 bin üyesiyle önemli şubelerinden biri olduğuna işaret eden Öz, "Belediye başkanlarımızla büyük uyum içinde çalışıyoruz. Çalışanlarımızın hak ve hukukunun korunmasında gerçekten uyum içinde birlikteliğimizi devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

Ülke genelinde güzel hizmetler yapıldığını, Türkiye'nin yarısının bunu takdir ettiğini, diğer yarısının ise yok saydığını dile getiren Öz, şunları kaydetti:

"Böyle bir şey olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok. Biz bu ülkenin evlatlarıyız, bu ülkenin evlatları olmaya devam edeceğiz. Bu ülkeden başka gidebileceğimiz ülke yok. Niye güzel yapanlara teşekkür etmiyoruz, niye etmeyelim? Etmememiz için bir sebep var mı? Bu ülkenin içinde belediye olarak siyasi yelpazenin içinde her partinin aşağı yukarı temsilcisi var. Tokat'ta Sayın Eyüp başkanımıza teşekkür edelim. İzmir'de öbür başkanımıza teşekkür edelim. Ama ne zaman? İyi işler yaptığında teşekkür edelim."

Kongrede Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından yapılan kongrede başkanlığa mevcut başkan Resul Demir ile Ekrem Çiğdem aday oldu. Demir, kullanılan oyların 64'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi, Çiğdem ise 16 oyda kaldı.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Öz: Belediye başkanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz
Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Öz: Belediye başkanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz

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Kaynak: AA

Hizmet İş Sendikası, Togo Cumhuriyeti, Hak İş, Tokat, Güncel, Son Dakika

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