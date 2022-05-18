HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

18.05.2022 13:46
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslan, mesajında, 19 Mayıs 1919'un milletin birlik ve beraberlik ruhuyla işgal kuvvetlerinin yurttan atılmasının ilk adımı olduğunu vurguladı.

19 Mayıs tarihinin Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasının gençlerin geleceğin güvencesi, yarınların umudu olarak görülmesinin en önemli göstergesi olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının da dahil olduğu sosyal taraflarla oluşturulacak sosyal diyaloğu önemsiyor, gençlerimiz konusunda atılacak adımları destekliyoruz. Gençlerin sendikal harekette daha fazla yer alması ve sendikal kültür ile tanışmasının sendikalarımızın geleceği açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yeniliğe ve gelişime açık genç sendikacılar ile sendikal örgütlenmenin de artacağına inanıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak proje bazlı çalışma kültürü doğrultusunda, sendikal mücadelemizle birlikte, ülkemiz çalışma hayatının bugünkü ve gelecekteki sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek özgün ve örnek proje çalışmalarına imza atarak birçok konuda ilki gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızda gençleri odak noktamıza koyuyoruz."

Genç işsizlikle mücadele kapsamında gençlerin istihdama kazandırılmasına yönelik daha etkili çalışmalar yürütülmesi gerektiğine inandıklarını kaydeden Arslan, "HAK-İŞ olarak gençlerin sendikal hareketin içerisinde daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerimizi, sendikal hareketin geleceği olarak görüyoruz. Gençlerin örgütlülüğünün arttırılmasının ve sendikal kültür ile tanıştırılmalarının önemli olduğunu vurguluyoruz. Gençlere yönelik politika önerilerinin gençlerle birlikte tartışılmasını, bu anlamda gençlerin görüş ve önerilerinin alınmasını öncelikli olarak görüyor ve buna uygun çalışmaları hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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