Hak-İş'ten evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti - Son Dakika

Hak-İş'ten evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

Hak-İş'ten evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti Hak-İş Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve beraberindeki sendika temsilcileri, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 312 gündür oturma...

Hak-İş'ten evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

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DİYARBAKIR - Hak-İş Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve beraberindeki sendika temsilcileri, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 312 gündür oturma eylemi gerçekleştiren ailelere pandemi sürecinden dolayı uzun süre sonra destek ziyaretinde bulundu.

Hak-İş Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, Hak-İş Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Av. Özlem Akgüç, Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Hizmet-İş Sendikası Teşkilat Uzmanı Zeki Özen, Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kahraman ve bir grup sendika yöneticisi, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'dan beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde bulunan aileleri ziyaret etti.

Ailelerle tek tek görüşen Hak-İş Genel Merkez Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, tüm anne ve babaların evlatlarına kavuşmasını istediklerini söyledi. Zengin, "Biz geçen sene de gelmiştik, buradaki anneleri, babaları ziyaret etmiştik. Hak-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalar olarak onların yanındayız. Türkiye geneli 81 ilde bir eylemimiz oldu. STK olarak onların yanında olduğumuzu gösterdik. Yine bugün de buraya geldik, onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bizim yüreğimiz burada, Diyarbakır annelerinin, babalarının yanında. Buradaki eylem çok kıymetli, ben herkese burada yaptıkları mücadele için teşekkür ediyorum" dedi.

Grup, ziyaretlerinin ardından bölgeden ayrıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Hak İş, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 19:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hak-İş'ten evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti - Son Dakika
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