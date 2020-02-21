Hakan Altun Avustralya turnesinde - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hakan Altun Avustralya turnesinde - Son Dakika Magazin

Hakan Altun Avustralya turnesinde

6 saat önce

Avustralya'da ilk kez konser veren Hakan Altun, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Hakan Altun Avustralya turnesinde, System.String[]

Avustralya'da ilk kez konser veren Hakan Altun, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.


Arabesk müzik şarkıcısı Hakan Altun, Avustralya'nın Melbourne şehrinde hayranlarıyla buluştu. 'Bir Telefon' adlı şarkısıyla dinleyenlerini hüzünlendiren Altun, 2,5 saat aralıksız sahnede kaldı. Yaklaşık 700 kişiye birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Altun, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi', Ferdi Tayfur'un 'Ben de Özledim Ben de' şarkılarını da seslendirdi. Konserin son bölümlerine Ankara ezgilerine de yeren Altun, seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Altun, şarkılarının çoğunu seyircilerle birlikte söyledi. - SİDNEY

Avustralya, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
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