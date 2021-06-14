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Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi - Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi

14.06.2021 10:55

Geçtiğimiz sezon La Liga'da şampiyon olan Atletico Madrid, Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu için teklif yaptı. Juventus, M.United ve Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Hakan'a Madrid ekibinin hocası Simeone'nin gösterdiği ilgi ortalığı kızıştırdı. Hakan'ın ise Atletico'yu geri çevirme ihtimalinin zor olduğu kaydedildi.

Milan'daki sözleşmesi biten Hakan Çalhanoğlu serbest oyuncu statüsünde. Milli futbolcu bedelsiz olarak bir başka takıma imza atabilir. Juventus ve Manchester United gibi kulüplerle adı anılan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonundan da teklif var. Galatasaray başkan adaylarının vaadi de Hakan. Ancak Atletico Madrid'in devreye girmesiyle Hakan iyice kıymete bindi. Diego Simeone'nin raporu doğrultusunda Atletico Madrid, Hakan'ın menajeriyle temasa geçti.

İspanya şampiyonu Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu'na teklif yaptı

3 MİLYON EURO NET VE BONUS

Milan'da yıllık 2.5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinden yeni kontrat için 5 milyon euro istedi. Milan şu ana kadar teklifini 4 milyon euroya kadar yükselirken Atletico Madrid ise oyuncuya yıllık 3 milyon euro net ve 3 milyon euro bonuslar teklif etti. Hakan Çalhanoğlu İtalya'dan ayrılmayı düşünmüyor, ancak Diego Simeone ile çalışma fırsatını da geri çevirmesi zor gözüküyor.

Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi

Hakan Çalhanoğlu, Atletico Madrid, İspanya, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonu Atletico Madrid devreye girdi - Son Dakika Spor


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