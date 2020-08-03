Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarına mesaj: İnşallah bir gün buluşacağız

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun TRTSpor'a yaptığı açıklamalar...

"Pandemi zamanında çok iyi hazırlandım. Beslenme ve fiziksel çalışmalarım için kendime bir hoca tuttum, çok çalıştım. Çünkü zor bir süreçten geçtik. Dışarıya çıkamamamız bizi çok etkiledi. İdmanlara başladığımızda herkesten fiziksel anlamda öndeydim. Bütün değerlerim her zaman en yüksekteydi.

"MALDINI, GATTUSO FUTBOLDAN ANLAMIYOR DA BİZİM YORUMCULAR MI ANLIYOR?"

Hakkımdaki yorumları okuyorum. 'Milli Takım'da neden bu performansı göstermiyor?' diye konuşuluyor. Forvet arkası benim en rahat hissettiğim pozisyon. Zaten bunu da maçlarda ispatladım. Milan'da da asistler yaptım, goller yaptım. Bu benim şahsi kalitem. Her hoca, beni oynattı. Hiçbir zaman yedek kalmadım. Maldini ve Gattuso gibi insanlar futboldan anlamıyorlar da bizim yorumcular mı anlıyor? Acaba beni kıskanıyorlar mı diye düşünüyoru

"MİLLİ TAKIM'DA DA BANA MİLAN'DAKİ SORUMLULUK VERİLMELİ"

Fatih Terim benim A Milli Takım forması giymemi sağladı, hep güvendi ve sürekli oynattı. Ben Milan'ın 10 numarasıyım, Şenol Güneş bir kaç maçta oynatmadığı için kırgınım. A Milli Takım'da da Milan'daki gibi etkili olmak istiyorum, bana orada Milan'daki sorumluluğun verilmesi gerekiyor.

"KAAN AYHAN, SASSUOLO İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Hedefim büyük, efsane oyuncuların arasına girmek. Lig değiştirmeyi hiç düşünmedim. Sağlık benim için en önde geliyor. Kaan Ayhan'ı aradım, Sassuolo ile görüştüğünü söyledi. Serie A çok büyük ve kaliteli bir lig. Zlatan Ibrahimovic devam eder mi bilmiyorum. Ne desem yalan olur.

"İNŞALLAH GALATASARAY TARAFTARIYLA BİR GÜN BULUŞACAĞIZ"

Galatasaray taraftarlarına selam yolluyorum, sizleri seviyorum. İnşallah bir gün buluşacağız."