(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde, Gazze bağlamındaki hususlar ile son günlerde bölgede meydana gelen diğer gelişmeler değerlendirildi.
Hakan Fidan'dan Ortadoğu Ülkeleriyle Görüşme
