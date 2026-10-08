Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız - Son Dakika
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Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız

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Hakan Fidan\'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'nın saldırı değil, savunma amaçlı bir mutabakat olduğunu belirterek kapsamına açıklık getirdi. Anlaşmanın Meclis'e gönderilmesi için hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Fidan, "Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile başkentte bir araya geldi. Gerçekleşen ikili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, Mekke Anlaşması'nın kapsamına açıklık getirirken; Karadeniz'de artan askeri gerilim ve küresel gıda güvenliği konularında kritik uyarılarda bulundu.

"TÜRKİYE BAŞKA BİR ÜLKE TOPRAĞINA ASKER GÖNDERİP SALDIRI YAPMAYACAK"

Basın toplantısında, kamuoyunda gündem olan Mekke Anlaşması'na değinen Fidan, söz konusu mutabakatın bir saldırı değil, savunma paktı niteliği taşıdığının altını çizdi. Anlaşmanın onay sürecine ilişkin bilgi veren Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Mekke anlaşmasının Meclis'e gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil. Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak"

KARADENİZ'DE ARTAN TEHDİT VE AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ

Bakan Fidan'ın gündemindeki bir diğer önemli başlık ise Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın Karadeniz'e sıçrama riskiydi. Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Türkiye'nin kilit rolüne vurgu yapan Fidan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tavizsiz uygulandığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Avrupa'nın güvenliği, Türkiye'nin güvenliğinden ve imkan ile kabiliyetlerinden bağımsız düşünülemez. Güvenlik politikalarında kalıcı yaklaşımlara gidilmeden önce tartışmaların nitelikli yapılması gerek. Aksi takdirde çok geç olabilir. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, bölgesel ve küresel istikrara yönelik başlıca tehditlerden biri olmaya devam etmekte. Savaşın başından bu yana Karadeniz'e sirayet etmemesi için çok çalıştık. Montrö Boğazlar sözleşmesini titizlikle uygulamamız ve Karadeniz Tahıl Girişimi, bu yaklaşımımızın somut örnekleri oldu. Bugün ise savaşın Karadeniz'e yayılmakta olduğunu görmekteyiz."

GIDA GÜVENLİĞİ VE SİVİL GEMİLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Savaşın Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine verdiği zararlara ve uluslararası tahıl sevkiyatındaki aksamalara dikkat çeken Dışişleri Bakanı Fidan, Türk bayraklı gemilerin de bu durumdan etkilendiğini belirtti:

"Sivil gemilere yönelik artan saldırılar, bölgemizdeki can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi tehdit olmakta. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine, bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak asla izin veremememiz gerek. Ancak maalesef bütün cephelerde savaş yaygınlaştıkça etkisini Karadeniz'de gösteriyor. Bu konudaki değerlendirmelerimiz ve uyarılarımızı her iki tarafa da yapmaktayız. İki ülkenin birbirlerine askeri üstünlük sağlama çabası, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle Türk bayraklı, Türk sahipli, Türk personelli gemilerin de bundan etkilendiğini görüyoruz. Bu durumun sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu saldırılar diğer ülke vatandaşlarını da etkilerken olan sadece personele ve gemilere olmuyor. Gemilerin taşıdığı özellikle tahılın uluslararası piyasalara ulaşamamasından dolayı gıda güvenliği sorunları oluştuğunu görüyoruz ve bu durumu önlememiz gerekiyor."

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Hakan FidanTürkiyeGüncelGündemMekkeSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • zeki zeki:
    asker gönderecek yani sadece saldırı yok kelime oyunu oynuyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız - Son Dakika
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