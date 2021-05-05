Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu

Hakan Sabancı'nın başka kızları beğenmesi üzerine mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Aydın, bu kez de yaptığı pazarlık yazışmalarıyla gündeme geldi.

İddiaya göre, pazarlık yazışmaları yapan Aygün, HES koduna kadar bilgilerini veriyor. Devam eden yazışmalarda Aygün'ün fiyat anlaşması yaptığı ve beraberinde 3 kızın da olacağı bilgisi yer alıyor.

SEREN SERENGİL, ANNESİNE SESLENDİ

Mesajların canlı yayında paylaşılmasının ardından Aygün Aydın'ın annesine seslenen Seren Serengil, "Yazık günah bu kız kötü yolda" ifadelerini kullandı.

ÇOK GEÇMEDEN AYGÜN AYDIN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Aygün Aydın, ortaya atılan iddiaların ardından, ''Hakkımda atılan iftira ve yalan haberleri sözde kanıtlamak için iddia edilen konuşmalar benim telefon numarama ait değildir! Bu tamamıyla o kanalın reyting almak ve açacağım dava sürecinde kamuoyunu etkilemek için uydurduğu bir kumpastır. Lütfen prim vermeyin!'' ifadelerini paylaştı.