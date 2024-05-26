Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme - Son Dakika
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Sağlık

Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

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Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize girdikten sonra fenalaşan 33 hastayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hastaların 18'inin ağır durumda olduğu belirtilirken 14'ü entübe edildi. Kapatılan diyaliz merkeziyle ilgili soruşturma başlatıldı.

26.05.2024 10:57
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Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz sonrası evde fenalaşanlarla tedbir kapsamında hastaneye çağrılan hastaların tedavisi, çevredeki il ve ilçelerde sürüyor. 33 hastadan 18'nin durumunun ağır olduğu, bunlardan 14'ünün de entübe edildiği öğrenildi.

DİYALİZ SONRASI RAHATSIZLANDILAR

Dün 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geldi. Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması sonrası yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

14'Ü ENTÜBE EDİLDİ

İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatı ile gün içerisinde diyaliz tedavisi gören hastaların tamamı hastanelere gönderildi.

Dün 31 olarak açıklanan hasta sayısının 33'e yükseldiği, Burdur, Bucak, Isparta, Afyonkarahisar ve Antalya'daki hastaneler ile özel diyaliz merkezinde tedaviye alınanlardan 14'ünün entübe edildiği öğrenildi. Burdur Valiliği'nin önlem olarak kapattığı hastanenin diyaliz merkezinde yaşananlarla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Diyaliz sonrası fenalaşan hastaların sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ersan Yiğit: Bu hastaneler, bu makineler sağlık bakanlığı, hastane başhekimi tarafından kontrol edilmiyor mu. Nasıl bir rezalet bu neden bu ülkede insan hayatı bu kadar değersiz. 12 1 Yanıtla
  • Güven Yaşar: Herseyi özele teslim edin daha çok şey gelir başımıza. Devletin imkanı yokmu bu işlere de ozele veriliyor 3 0 Yanıtla
  • Hakan Kaya: 4 martta babam hiç bir rahatsızlığı yokken gece diyalize aldılar sabah bizi arayıp başımız sağolsun dediler manisa şehir hastelanesi 3 0 Yanıtla
    Okay Örüm: şehir hastaneleri zaten Allah'a emanet. 0 0
  • Asım Furuncu: Bütün dünyada insan hayatı ucuz nadir ülkeier hariç buda sanırım insan mı cok fazla nedir anlamadım 0 0 Yanıtla

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