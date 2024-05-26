Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi - Son Dakika
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Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi

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Mısır medyası, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana ilk kez yardım tırlarının Gazze'ye giriş yaptığını bildirdi. Yardım tırları, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçiş yaparak Birleşmiş Milletler'e teslim edilecek.

26.05.2024 11:39
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine başlattığı kara saldırılarından bu yana ilk kez Mısır'ın yardım tırlarının Gazze'ye girişine izin verildi. Mısır medyası, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan girmeye başladığını belirtti.

YARDIMLARIN İÇİN DE A AKARYAKIT TANKERİ DE VAR

Mısır'da istihbarata yakınlığıyla bilinen Kahire el-İhbariyye televizyon kanalının X platformundan, aralarında 4 akaryakıt tankerinin de bulunduğu insani yardım tırlarının Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne girdiği anın fotoğraflarını yayınladı.

Filistinli kaynaklarından alınan bilgiye göre de yardım tırları, Mısır tarafından Kerem Ebu Salim geçişine doğru hareket etti. Aynı kaynaklara göre, yardımlar Filistin tarafına gönderilmeden önce sınır kapısında İsrail tarafından incelendi.

Yardım tırlarının Birleşmiş Milletler'e teslim edileceği ve daha sonra da Filistin-Mısır sınırı boyunca Philadelphia Koridoru üzerinden Refah kentinin batısındaki "Tel es-Sultan" bölgesine ulaştırılacağı kaydedildi.

Bugün Gazze Şeridi'ne girmesi beklenen tır sayısının 200 olduğu, her birinin 15 ila 20 ton arasında yardım taşıdığı, bunların 4'ünün akaryakıt yüklü olduğunu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Bu gelişme sonrası Refah Sınır Kapısı tümüyle kapanmış ve hastaneler başta olmak üzere birçok sektörde hizmetler durma noktasına gelmişti. Uluslararası yardım kuruluşları ve BM ajanları, Gazze'nin bazı bölgelerinde Filistinli sivillerin kıtlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 903 Filistinli öldürüldü, 80 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırılarını derhal durdurması yönündeki kararına rağmen İsrail ordusu Refah kentine saldırılarına devam ediyor.

Mısır, İsrail\'in Gazze\'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
Kaynak: AA

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