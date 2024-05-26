Mısır, İsrail\'in Gazze\'ye yardım tırlarının girişine izin verdi

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine başlattığı kara saldırılarından bu yana ilk kez Mısır'ın yardım tırlarının Gazze'ye girişine izin verildi. Mısır medyası, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan girmeye başladığını belirtti.

YARDIMLARIN İÇİN DE A AKARYAKIT TANKERİ DE VAR

Mısır'da istihbarata yakınlığıyla bilinen Kahire el-İhbariyye televizyon kanalının X platformundan, aralarında 4 akaryakıt tankerinin de bulunduğu insani yardım tırlarının Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne girdiği anın fotoğraflarını yayınladı.

Filistinli kaynaklarından alınan bilgiye göre de yardım tırları, Mısır tarafından Kerem Ebu Salim geçişine doğru hareket etti. Aynı kaynaklara göre, yardımlar Filistin tarafına gönderilmeden önce sınır kapısında İsrail tarafından incelendi.

Yardım tırlarının Birleşmiş Milletler'e teslim edileceği ve daha sonra da Filistin-Mısır sınırı boyunca Philadelphia Koridoru üzerinden Refah kentinin batısındaki "Tel es-Sultan" bölgesine ulaştırılacağı kaydedildi.

Bugün Gazze Şeridi'ne girmesi beklenen tır sayısının 200 olduğu, her birinin 15 ila 20 ton arasında yardım taşıdığı, bunların 4'ünün akaryakıt yüklü olduğunu ifade edildi.