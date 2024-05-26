Ömer Zengin, Olcay Kılavuz hakkında çarpıcı iddialarda bulundu - Son Dakika
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Politika

Ömer Zengin, Olcay Kılavuz hakkında çarpıcı iddialarda bulundu

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in suikast sonucu öldürülmesiyle ilişkilendirilen eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz hakkında, Sinan Ateş'in arkadaşı Ömer Zengin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zengin, Kılavuz'un MHP'li yöneticiler İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın tarafından öldürülmekten korktuğunu iddia etti.

26.05.2024 10:48
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30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in arkadaşı olan ve olayla ilgili soruşturmada ifade veren Ömer Zengin sarsıcı açıklamalarda bulundu.

Halk TV'deki "Nasıl Olacak" programında konuşan Zengin, olayda adı geçen isimlerden MHP Mersin eski Milletvekili ve Devlet Bahçeli'nin Danışmanı Olcay Kılavuz'un cinayetin azmettiricisi olduğunu düşünmediğini belirtti. Zengin bunun yanında Kılavuz'ın cinayetin aydınlatılması açısından kilit isim olduğuna ve ifadesinin önemli olduğuna işaret etti.

"SEMİH YALÇIN VE İZZET ULVİ YÖNTER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYOR"

Zengin, Kılavuz'la ilgili şok bir iddiada bulunarak "Olcay, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın tarafından öldürülmekten korkuyor. Olcay cinayetin kilit ismi. Aşağıda torbacılar var, tetikçiler var. Cinayetin anatomisi Olcay'dan sonra başlıyor. Olcay, emniyet müdürlüğü, emniyet müdürleri ve İçişleri Bakanlığı diye gider." şeklinde konuştu.

Sinan Ateş'in arkadaşı: Olcay Kılavuz MHP'li yöneticiler tarafından öldürülmekten korkuyor
Ömer Zengin ve Sinan Ateş

"OLCAY'IN KORKTUĞUNA YÜZDE YÜZ EMİNİM"

Programda konuk olan eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın "Semih Yalçın öldürme talimatlarını veren kişi midir?" sorusuna ise Zengin'den şu yanıt geldi:

"Bu çözülmüş bir cinayet. Bu cinayetin nasıl olduğunu sokaktaki çocuk bile biliyor. Ellerinde bir ton mafya babası var. Bir şekilde birine mal ederler. Ama ben Olcay'ın korktuğunu yüzde yüz eminim. Günah çıkartmaya çalışıyor. Benim bir suçum, günahım yok diye çevresine bir şeyler anlatmaya çalışıyor. O, bu cinayet soruşturmasının yukarılara kadar gideceğini düşünmüyor, kendisine sıranın gelmeyeceğini düşünüyor."

Ömer Zengin, Olcay Kılavuz hakkında çarpıcı iddialarda bulundu

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Son Dakika Politika Ömer Zengin, Olcay Kılavuz hakkında çarpıcı iddialarda bulundu - Son Dakika

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