Hakemli kültür, sanat, medeniyet dergisi "Lale" çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakemli kültür, sanat, medeniyet dergisi 'Lale' çıktı - Son Dakika

Hakemli kültür, sanat, medeniyet dergisi "Lale" çıktı

6 saat önce

Geleneksel sanatların yaşatılması ve tanıtılması konusunda çalışmalar yürüten Geleneksel Sanatlar Derneği, kültür, sanat ve medeniyet başlıklarında içeriklerin yer alacağı hakemli dergi "Lale"nin ilk sayısını yayımladı.

Hakemli kültür, sanat, medeniyet dergisi

Geleneksel sanatların yaşatılması ve tanıtılması konusunda çalışmalar yürüten Geleneksel Sanatlar Derneği, kültür, sanat ve medeniyet başlıklarında içeriklerin yer alacağı hakemli dergi "Lale"nin ilk sayısını yayımladı.

Geleneksel Sanatlar Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Genel Yayın Yönetmenliğini Ahmet Akcan'ın üstlendiği ve yılda üç defa yayımlanacak hakemli derginin yayın kurulunda Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Prof. Dr. Uğur Derman, Prof. Dr. Çiçek Derman, Prof. Dr. Selçuk Mülayim, Dr. Filiz Çağman gibi isimler yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akcan, geçmişten bugüne pek çok din, dil, ırk ve kültüre ev sahipliği yapan Anadolu'nun, bu birikim neticesinde bugün dünyanın en zengin kültürel çeşitliliğine sahip coğrafyası olduğunu vurguladı.

Böylesine zengin kültür, sanat ve medeniyet birikimine sahip olmanın bilinciyle geleneksel sanatlar alanında büyük bir ihtiyaç olduğunu tespit ederek Lale ismini verdikleri dergiyi çıkarmaya karar verdiklerini anlatan Akcan, "Pek çok sanatkarımız böyle bir derginin hasretini dillendirmişti fakat bu fikri hayata geçirecek ilk adım, Geleneksel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu toplantısı sırasında Semih İrteş Hoca'nın teklifleri ve yönetim kurulu üyelerimizin destekleriyle atıldı. Dergiyi çıkarma kararımızı paylaştığımız sanatkar ve akademisyenler büyük bir heyecanla derginin isabetli bir karar olduğunu ve bunu desteleyeceklerini belirtti." ifadelerini kullandı.

Derginin editörü Prof. Dr. Selçuk Mülayim ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şuna inanıyorum ki uygarlığın ön koşullarından biri kurumlarda sürekliliktir. Bugüne kadar bu ön şartı fazlaca yerine getiremedik. Alanımızdaki birçok dergi, birkaç sayı sonra derin bir sessizliğe gömülerek yok oldu. Kurumlarda ve yayın organlarında 'sil baştan' yapmak, ne tür bir eksikliğin sonucudur bilinmez. Bu sebeple, amacımız bütün birikimleri toplayıp, sıraya koyarak onları sürdürmektir."

Alanında uzman akademisyenlerin ve sanatkarların araştırma, derleme makalelerinden oluşan dergi, içeriğiyle geleneksel sanatlar ve zanaatlar alanında çalışma yapan sanatçı, akademisyen, öğrencilerle bu alana ilgi duyan okuyuculara hitap edecek. Derginin yazı çağrıları ve güncel duyurularına "laledergisi.com" sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Derginin ilk sayısında "Mevlana Türbesi Kubbe-i Hadra Kalemişi Restorasyonu'nda Yeni Buluntular", "Somut Olmayan Kültürel Miras Öğesi Olarak Tezhib Sanatı", "Osmanlı Hattatlarının Mürekkebat Meşklerinde Yazdıkları Metinler", "Osmanlı Minyatürlerinde Padişah Portreleri", "Din ve Sanat", "Bir Kazasker Mustafa İzzet Efendi Şaheseri Dela'ilü'l-Hayrat", "Klasik Cild Sanatına Adanmış Bir Ömür: İslam Seçen" ve daha birçok makale, araştırma yer alıyor.

Lale dergisi, sanat atölyeleri, sanat galerileri ve "www.lalesanat.com" internet sitesi üzerinden temin edilebilecek.

Ahmet Akcan, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:10 Kaynak: AA
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