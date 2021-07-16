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Hakikat Şeyh Bedreddin Filmi - Son Dakika

Hakikat Şeyh Bedreddin Filmi

16 Temmuz 2021 Cuma 11:54
Hakikat Şeyh Bedreddin Filmi, System.String[]

Hakikat Şeyh Bedreddin filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hakikat Şeyh Bedreddin filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Hakikat, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama döneminde önemli bir yere sahip olan düşünce insanı Şeyh Bedreddin’in hayatına odaklanıyor.

Yönetmen: Hakan Alak

Senaryo: Hakan Alak, Ali Şahin

Oyuncular: Suavi, Bülent Emrah Parlak, Saygın Soysal, Elif Nur Kerkük, Ali Barkın, Kerem Fırtına, Orhan Alkaya, Bülent Keser, Teoman Gelmez, Sabriye Günüç

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Hakikat Şeyh Bedreddin

Yapımcı Firma: İmece Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ ENM

Vizyon Tarihi: 08.10.2021

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Hakikat Şeyh Bedreddin Filmi

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Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Hakikat Şeyh Bedreddin Filmi - Son Dakika


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