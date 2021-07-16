Hakikat Şeyh Bedreddin Filmi - Son Dakika

Hakikat, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama döneminde önemli bir yere sahip olan düşünce insanı Şeyh Bedreddin’in hayatına odaklanıyor.
Yönetmen: Hakan Alak
Senaryo: Hakan Alak, Ali Şahin
Oyuncular: Suavi, Bülent Emrah Parlak, Saygın Soysal, Elif Nur Kerkük, Ali Barkın, Kerem Fırtına, Orhan Alkaya, Bülent Keser, Teoman Gelmez, Sabriye Günüç
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: Hakikat Şeyh Bedreddin
Yapımcı Firma: İmece Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ ENM
Vizyon Tarihi: 08.10.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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