Hakimlerden Başkan Aktürk'e taziye ziyareti - Son Dakika

Hakimlerden Başkan Aktürk'e taziye ziyareti
21.03.2021 00:15
Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş ile 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ertan Yüksel, Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk'ü ziyaret ederek taziyede bulundular.
Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş ile 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ertan Yüksel, Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk'ü ziyaret ederek taziyede bulundular.
Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş ile 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ertan Yüksel, Erzincan Barosunu ziyaret ederek uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Ersin Arslan için üzüntü ve başsağlığı dileklerini Başkan Aktürk'e ilettiler.
Başkan Aktürk, mesleki dayanışma ve hassasiyetleri nedeniyle hakimlere teşekkür ederek, "Ersin Arslan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz" dedi. - ERZİNCAN
Son Dakika Al Hilal'de Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçta baygınlık geçirdi Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Muş'a bağlandı Lille'de prim krizi! Futbolcuların maaşları açığa çıktı, Burak ayrıntısı dikkat çekti Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı F.Bahçe'den gidişi olay olmuştu! Yıldız futbolcu yeni takımında gole doymuyor PKK sempatizanları, AK Partili vatandaşların araçlarını yaktı Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor