Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi'nde TÜBİTEK Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi'nde TÜBİTEK Bilim Fuarı açıldı

18.05.2022 20:47
Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi'nde TÜBİTEK Bilim Fuarı açıldı

Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi'nde, TÜBİTAK 4006 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında, "Bilim Fuarı" açılışı gerçekleştirildi.

Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi'nde, TÜBİTAK 4006 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında, "Bilim Fuarı" açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fuarda, danışman öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan 21 proje sergilendi.

Fuarda, akıllı çöp kovası, yenilenebilir enerji, her kitap bir filmdir, doğal nemlendirici yapımı gibi ürünlerin yanında bilişim, çevre bilinci oluşturma, tasarım, el becerisi, mühendislik, fen bilimleri alanda projeler yer aldı.

Okul Müdürü Ayten Demiroğlu, projelerin okulun AR-GE ekibi Zehra Çelikok, Simge Gülşen, Canan Koçi ve proje danışmanlığı yapan tüm öğretmenlerin çabası, emeği ve iş birliğiyle hazırlandığını söyledi.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mustafa Kahraman, Fahrettin Çelik ve Ali Korkmaz, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul yöneticileri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.

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Çorlu'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı Çorlu'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı Çorlu'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı Çorlu'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi'nde TÜBİTEK Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika


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