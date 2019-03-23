Son Dakika Haberleri: Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

51 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi, pazar sabah saatlerinde etkisini artırarak Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.

Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Yoğun Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi, pazar sabah saatlerinde etkisini artırarak Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, "Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda bu gece saatlerinden itibaren görülecek kar yağışlarının, yarın sabah saatlerinde etkisini artırarak Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:04 Kaynak: İHA

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