Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
51 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi, pazar sabah saatlerinde etkisini artırarak Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi, pazar sabah saatlerinde etkisini artırarak Hakkari
, Bitlis
ve Muş
'ta yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, "Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda bu gece saatlerinden itibaren görülecek kar yağışlarının, yarın sabah saatlerinde etkisini artırarak Hakkari, Bitlis ve Muş'ta yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:04 Kaynak: İHA
Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var
Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi
Oyuncak Alan Küçük Mirza'nın Mutluluğu İzleyenleri Duygulandırdı
Kilosu Altınla Yarışan Ürün İçin 40 Metre Yükseklikte Çalışıyorlar