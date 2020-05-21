Hakkari'de 1 mahalle ve 2 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle ve 2 ev karantinaya alındı.

Şemdinli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakası nedeniyle Beşevler Mahallesi'ndeki 113'üncü Sokak'taki 24/3 ve 24/4 nolu evler ile Tütünlü köyünün Orta Mahallesi'nin İlçe Hıfzısıhha Kurulunun kararıyla bugünden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu evler ve köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alınarak uygulamaya geçildiği aktarıldı.