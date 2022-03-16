Hakkari'de 2 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 2 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürdü.

Bu kapsamda, dün ilçedeki Yeni Köprü yol kontrol ve arama noktasında bir araçta yapılan aramada 4 paket içinde 2 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.