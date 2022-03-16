Hakkari'de 2 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de 2 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu yakalandı

16.03.2022 18:09
Hakkari'de 2 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 2 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 2 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürdü.

Bu kapsamda, dün ilçedeki Yeni Köprü yol kontrol ve arama noktasında bir araçta yapılan aramada 4 paket içinde 2 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Yüksekova Gönüllüler Korosu konser verdi Yüksekova Gönüllüler Korosu konser verdi Yüksekova'da 'matematik' etkinliği düzenlendi Yüksekova'da 'matematik' etkinliği düzenlendi

sentetik uyuşturucu, Uyuşturucu, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de 2 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Japonya'da 7,3 şiddetinde deprem meydana geldi! Yetkililer tsunamiye karşı vatandaşları uyardı
17:58 Duş aldığı esnada göğüsleri patlayan film yıldızı Sophie Anderson, ameliyata alındı
17:30 Putin'e göre işgalin nedeni: Yakında nükleer silah sahibi olabilirlerdi
17:23 Fenerbahçe genç yeteneklerle sözleşme imzalayacak! Berke Özer ise bu isimler arasında yer almadı
17:17 Resimleri Camdaki Kız dizisinde bir hayli ilgi çekiyor! Akın Ekinci ressamlık serüvenini anlattı
16:59 Kremlin'den müzakere ile ilgili açıklama: Ukrayna'da İsveç gibi tarafsız bir devlet oluşturulmasına sıcak bakıyoruz
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 18:24:28. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de 2 kilo 18 gram sentetik uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement