Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 225 Yerleşim Birimi Ulaşıma Kapandı

Hakkari'de 225 Yerleşim Birimi Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 225 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Hakkari'de 225 Yerleşim Birimi Ulaşıma Kapandı, System.String[]
HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 225 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor.

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde, dün sabah saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaşırken ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Kent merkezi ve Yüksekova ilçesine bağlı 81 köy ve 144 mezra yolunda ulaşım sağlanamazken, İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan köy ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma başlattı. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:20 Kaynak: DHA

Sabah, Yüksekova, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'da Polis Şefi, "Gururlu Bir Müslümanım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: Teröristi Durdurmasak Devam Edecekti Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: 2019'da 8 Bin Personel Alınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 13:54:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 225 Yerleşim Birimi Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]