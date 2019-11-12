Son Dakika Haberleri: Hakkari'de 5 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Son Dakika Güncel Hakkari'de 5 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika

Hakkari'de 5 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

7 saat önce

HAKKARİ Valiliği'nce merkez ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarındaki 5 bölgenin 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği açıklandı.

Hakkari'de 5 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi, System.String[]

HAKKARİ Valiliği'nce merkez ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarındaki 5 bölgenin 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği açıklandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği, saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtildi. Kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarındaki 5 bölgenin 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırlarındaki 5 bölge 13.11.2019 günü saat 00: 00: 01'den 27.11.2019 günü saat 23: 59: 59'a kadar, 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."


Yüksekova, Şemdinli, Derecik, Çukurca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:33 Kaynak: DHA
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