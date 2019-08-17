Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığından, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma birliklerince düzenlenen operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:07 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından, Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesi kırsalında jandarma birliklerince düzenlenen operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında İl Jandarma
Komutanlığı jandarma özel harekat ve komando birliklerince hava destekli operasyon yapıldı.
Operasyonda, silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK
'nın sözde Avaşin Basyan Çarçela grubu oldukları belirlenen teröristlerin, son bir yılda Davulcu Tepe üs bölgesine füze atılması ve taciz eylemleri, Yüksekova
ilçesi Yeşildere
bölgesinde güvenlik korucu noktasına saldırı, Dağlıca-Yüksekova arasında askeri konvoya düzenlenen saldırı ile son olarak 16 Ağustos 2019'da Düz Tepe üs bölgesine roketli saldırı eylemlerine katıldıkları tespit edildi.
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