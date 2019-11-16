Hakkari'de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
6 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:28 Kaynak: AA
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu.
İlçeye bağlı Altınsu köyü Elde Mahallesi'nde ağaca asılı halde bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, boynundan asılı cesedin Erhan İnan'a ait olduğunu belirledi.
Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ceset, otopsi için Hakkari'ye gönderildi.
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